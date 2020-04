Polizia di Pordenone, il bilancio di un anno di attività

Oggi si celebra, ma in forma ridotta a causa dell'emergenza Coronavirus, il 168mo anniversario della Fondazione della Polizia di Stato. Per l'occasione la Questura di Pordenone ha presentato il bilancio di un anno di attività, dall'aprile 2019 ad aprile 2020.

Sono state 12.886 le chiamate, mentre le querele ricevute sono state 679, 661 le persone denunciate e 62 quelle arrestate. Sul fronte del contrasto agli stupefacenti sono stati sequestrati 50,94 grammi di eroina, 24,42 grammi di cocaina, 154,32 grammi di hashish, 2.3 chili di marijuana, 5,76 grammi di exstasy e due piante di marijuana; identificate quasi 50 mila persone e oltre 30mila i veicoli controllati.

Per quanto riguarda gli interventi della Squadra Volante nel corso del periodo preso in considerazione sono stati 61 per soccorso pubblico, 213 per furti, 557 per liti e lesioni, quasi 2mila per altre attività di polizia.

Dodici le segnalazioni di disagio minorile, 37 gli affidamenti di minori stranieri non accompagnati e 29 accertamenti a seguito di minori scomparsi .



I servizi di vigilanza e prevenzione nel capoluogo sono stati 92, effettuati con l'impiego di 348 pattuglie della Polizia di Stato. In aumento, rispetto ai dodici mesi precedenti, le lesioni dolose che salgono da 32 a 55. Altro dato negativo è l'aumento delle violenze sessuali che passano da 4 a 7, mentre diminuiscono i furti con strappo ma aumentano quelli con destrezza, che passano da 2 a 15.Sostanzialmente stabili i furti in abitazione che passano da 143 a 130, così come quelli a danno degli esercizi commerciali che passano da 45 a 43. Quelli sulle auto in sosta crescono da 25 a 39, mentre non si registrano furti di ciclomotori e moto. Poche anche le auto rubate: quattro nei dodici mesi precedenti e cinque nell'ultimo anno.Infine, buone notizie anche sul fronte delle rapine che sono in netta diminuzione: si passa da 9 a 3. In forte aumento, invece, le truffe e le frodi informatiche che passano da 86 a 145. Aumentano anche i danneggiamenti a seguito di incendio che passano da 2 a 7.

Sono stati disposti 15 provvedimenti di sospensione di licenza dal Questore della Provincia di Pordenone, ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico Legge di Pubblica Sicurezza, mentre

sono due i provvedimenti di revoca dell’autorizzazione per l’installazione e l’uso di sistemi di gioco 'Video Lottery Terminal'.



In allegato il file completo con il bilancio dettagliato.