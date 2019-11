Polizia di Stato, corso dedicato a Demenego e Rotta

Alla presenza del Capo della Polizia, il Prefetto Franco Gabrielli, del Direttore Centrale per gli Istituti di Istruzione Maria Luisa Pellizzari, dei familiari degli Allievi e del corpo docente dell'Istituto, questa mattina, al PalaChiarbola, si è svolta la cerimonia solenne di giuramento degli Agenti in Prova della Polizia di Stato del 206° corso di formazione. Presenti anche il Prefetto Valerio Valenti, il Presidente della Regione Massimiliano Fedriga, il Sindaco Roberto Dipiazza, il Questore Giuseppe Petronzi e le massime autorità amministrative e militari.

A Trieste c'erano anche i parenti degli agenti Matteo Demenego e Pierluigi Rotta, che hanno perso la vita, il 4 ottobre, in Questura a Trieste, durante lo svolgimento del proprio servizio. Il corso, intitolato alla loro memoria, ha avuto inizio l’11 aprile 2019 e terminerà la sua fase residenziale nella Scuola giuliana il 10 dicembre. Hanno partecipato in 456, di cui 425 uomini e 31 donne, provenienti da varie regioni d’Italia.

Il corso, della durata complessiva di 12 mesi, si articola di una fase residenziale nella Scuola di formazione della durata di otto mesi e in una fase applicativa di quattro mesi che sarà svolta nei vari Uffici dove gli Agenti in Prova saranno assegnati. Al termine del periodo applicativo, conseguiranno poi la nomina ad Agenti della Polizia di Stato. Alla cerimonia erano presenti la bandiera della Polizia di Stato e una formazione ridotta della Banda della Polizia di Stato ed è stato attivato un servizio di annullo postale.

Dopo il discorso del Direttore della locale Scuola, Maria Giulia Barbosio, è seguito il sempre emozionante momento del giuramento. Ha preso la parola, quindi, il Capo della Polizia, che ha iniziato il suo intervento invitando i “cari giovani colleghi” ad essere “ambiziosi” e di avere la voglia di crescere e di migliorarsi. Ha ricordato anche che “il nostro non è un semplice lavoro, ma è il portato di una tradizione, di saperi, di sacrifici, posto al servizio dei nostri concittadini”.

Nel corso della cerimonia sono stati premiati i migliori tre Agenti che si sono contraddistinti durante il percorso formativo: Naide Bosco, Costanzo Calderone e Marco Cardillo. Riconoscimenti anche per coloro che si sono contraddistinti nelle tecniche operative, nel tiro e nella difesa personale: rispettivamente Matteo Marro, Vincenzo Villico e Carmine Rotundo. In mattinata, prima di raggiungere il “PalaChiarbola”, dopo l’alzabandiera, all’interno della Scuola, gli Agenti hanno reso gli onori ai Caduti della Polizia di Stato. Dopo il giuramento le autorità e i parenti hanno potuto ammirare le auto storiche della Polizia di Stato e prendere parte a un buffet celebrativo.

"Gli agenti che escono dalla Scuola di Polizia, oltre a garantire la sicurezza dei cittadini, hanno l'onere e l'onore di essere portatori dei valori che ci legano alle tradizioni del nostro Paese, alle nostre radici e alle regole che ci siamo dati per vivere in maniera civile e che, a volte, la società moderna tende a dimenticare". È questo il messaggio lanciato dal governatore Fedriga, a margine della cerimonia.

Ricordando i due giovani agenti, Gabrielli ha evidenziato che quella tragedia "ha significato il vuoto, poi abbiamo scoperto chi erano: due ragazzi straordinari. Loro ci hanno lasciato un video e oggi il mio augurio è - ha detto rivolgendosi agli allievi - che possiate avere lo stesso sorriso, che possiate essere anche voi figli delle stelle".

Gabrielli ha quindi sottolineato che la ferita causata dalla morte di Demenego e Rotta è stata in qualche modo lenita dalla vicinanza della città e, a questo proposito, ha ringraziato tutti gli abitanti del Friuli Venezia Giulia per i sentimenti dimostrati in quei giorni.



Fedriga ha quindi spiegato che "la Regione ha contribuito a sostenere, anche materialmente, le famiglie dei due poliziotti uccisi. La tragedia avvenuta in Questura ha portato a stringerci tutti ai congiunti dei giovani uccisi in servizio, ma la vicinanza della città di Trieste e di tutta la regione alle Forze dell'Ordine è sempre stata evidente e costante, come dimostra l'orgoglio per la nostra Scuola di Polizia e per i suoi cadetti, nonché per tutti gli uomini e le donne che giornalmente garantiscono la sicurezza nella nostra regione e per le ottime collaborazioni e sinergie stabilite tra istituzioni".



All'evento era presente anche l'assessore regionale alla Sicurezza, Pierpaolo Roberti, il quale, augurando buon lavoro agli agenti in prova, ha evidenziato che "il giuramento è una cerimonia che emoziona sempre, ma quest'anno ha commosso tutti per l'intitolazione del corso a Matteo e Pierluigi".