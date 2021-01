Polizia locale, a dicembre 46 sanzioni

Il Nucleo Interventi Speciali della Polizia Locale di Trieste opera in tutto il territorio comunale, occupandosi prevalentemente del degrado urbano attraverso il rispetto delle regole della convivenza civile, alcune delle quali spesso coincidono anche sulla percezione della sicurezza dei singoli cittadini. Senza escludere i controlli per il rispetto delle norme anti-Covid.

Alla fine di ogni mese viene fatto il bilancio dell'attività: si aggiungono, benché non quantificati, tutti i controlli quotidiani preventivi sulle Rive (venditori abusivi e indicatori di parcheggio) e il supporto costante alle Guardie giurate, impiegate nel monitoraggio delle aree maggiormente critiche (in caso di necessità intervengono le pattuglie di Polizia Locale).

Complessivamente, a dicembre gli agenti hanno comminato 46 sanzioni. 18 multe sono state per accattonaggio molesto, tutte con il successivo inoltro al Questore per il decreto di allontanamento. In cinque casi si è proceduto con il sequestro dei proventi. Sono state accertate in via Battisti, largo Barriera vecchia, via Coroneo, galleria Fenice, piazza Goldoni, passo Pecorari, via Ponchielli, via San Francesco, piazza San Giovanni, via San Sebastiano.

15 sanzioni sono scattate per mancato rispetto delle norme anti-Covid, 12 per mancato uso della mascherina sull'autobus o all'aperto in luoghi frequentati, due a dei ristoratori che consentivano la consumazione sul posto e una per spostamento dopo le 22 senza valida motivazione.

Tre, poi, le denunce per immigrazione illegale e altrettante per inosservanza del decreto di allonantamento del Questore. Due sanzioni per vendita senza licenza con sequestro della merce e allontanamento accertate in riva Mandracchio e portici di Chiozza; due con allontanamento per ubriachezza (piazza Hortis e piazza Garibaldi); una denuncia per ricettazione con sequestro penale; una per minzione in via del Collegio e una per esibizione in piazza della Borsa senza autorizzazione.