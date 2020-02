Polizia Locale in lutto, muore a 43 anni ispettore capo

Lutto nel Gemonese per la morte improvvisa di Gianluca Di Bernardo, ispettore capo di Polizia Locale, comandate della Municipale dell'Uti del Gemonese, mancato all'affetto dei suoi familiari a 43 anni. È stato colpito da un malore fatale nella prima serata di ieri, intorno alle 21, nella sua casa, a Tarcento. Inutili purtroppo i soccorsi, prestati tempestivamente dai sanitari dopo l'allarme lanciato dai parenti. Per lui non è rimasto altro da fare se non decretare il decesso.

Nel dolore la moglie Teresa, il figlio, la suocera, il fratello, tanti amici e colleghi di lavoro. In lutto l'amministrazione comunale di Artegna che si stringe alla famiglia. Di Bernardo, infatti, aveva prestato servizio in questo paese come vigile urbano. La notizia si è diffusa anche negli altri Comandi di Polizia Locale della provincia di Udine, suscitando vasto cordoglio.

I funerali saranno celebrati mercoledì 12 febbraio, alle 14.30, nel Duomo di Venzone, partendo dalla Casa Funeraria di Tarcento. Il rosario a suffragio sarà recitato questa sera alle 20 in Duomo a Venzone.

Di Bernardo era originario di Venzone ma risiedeva a Tarcento. Nel dolore anche la comunità della Perla del Friuli e la cittadina monumento nazionale; in entrambe le località il 43enne era molto noto e apprezzato.

La Regione, attraverso l'assessore alla Sicurezza, Pierpaolo Roberti, esprime cordoglio ai congiunti di Gianluca Di Bernardo, il coordinatore del Servizio di Polizia locale dell'Uti del Gemonese mancato improvvisamente questa notte. Tutta l'Amministrazione regionale in questo momento di profondo dolore è vicina in particolare alla moglie Teresa e al figlio Andrea e ricorda l'ispettore Di Bernardo come un professionista esemplare, apprezzato da colleghi e superiori.

Di Bernardo, nato a Gemona del Friuli il 27 febbraio 1976, ha prestato servizio come agente di Polizia municipale a Lignano Sabbiadoro. Nel 1998, dopo aver vinto il concorso per allievi agenti della Polizia di Stato, è stato assegnato al Secondo reparto mobile di Padova. Nel 1999 è rientrato in servizio nella Polizia municipale di Lignano, dove è rimasto sino al 2002, quando si è trasferito a Basiliano. Dal primo gennaio 2017 era diventato coordinatore del Servizio di Polizia locale dell'Uti del Gemonese e recentemente era stato promosso ispettore superiore.

Nel corso della propria carriera, Di Bernardo ha ricoperto ruoli di rilievo azionale nell'Associazione professionale polizia locale d'Italia (Anvu) ed è tato anche vigile del fuoco volontario.