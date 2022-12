Polizia locale, Roveredo, Porcia e Prata fanno squadra

"La notizia è di quelle davvero importanti per tutto il nostro territorio intercomunale. Dopo una fase di dialogo tra le Amministrazioni di Porcia, Roveredo in Piano e Prata di Pordenone - informano i tre Sindaci Marco Sartini, Paolo Nadal e Katia Cescon - abbiamo trovato l’accordo per il Comando intercomunale di Polizia Locale che si amplierà in continuità territoriale e andrà a comprendere molto presto anche il Comune di Prata, in un percorso amministrativo che prenderà avvio con la delibera del Consiglio comunale di Prata di dicembre".

La presentazione ufficiale è in programma lunedì 12 dicembre, alle 12.15, nella Sala di Rappresentanza del Municipio di Porcia.

Con la Legge Regionale n. 5 del 2021, infatti, il Fvg promuove e supporta maggiormente l’istituzione dei Corpi di Polizia locale, che devono contare almeno 12 operatori, ne sostiene l’attività operativa e ne favorisce il coordinamento, per rendere uniforme il servizio sul territorio, garantendo la formazione permanente e la tutela degli operatori.

"Si tratta di un cambiamento di visione radicale con il quale le Amministrazioni intendono perseguire il rafforzamento e il ruolo della Polizia locale, l'ottimizzazione della spesa complessiva ma anche una maggiore presenza sul territorio dell’importante comparto pubblico dedicato alla sicurezza dei cittadini. Una volta definito l’accordo, questo sarà il più grande comando intercomunale del Friuli Occidentale, dopo quello di Pordenone, con 18 agenti, tre amministrativi, 30.000 cittadini serviti su un territorio complessivo di 69 chilometri quadrati", ricordano i tre primi cittadini.