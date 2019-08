Polstrada, in una settimana decurtati 419 punti

Continuano i controlli della Polstrada di Udine che, nella settimana dal 19 al 25 agosto, hanno permesso di monitorare 537 veicoli; 261 persone sono state sottoposte all’alcoltest. Complessivamente, sono state 184 le infrazioni rilevate, per un totale di 419 punti decurtati. Quattro le patenti ritirate, tre le carte di circolazione. Sul fronte del contrasto alla guida in stato di ebrezza, due pattuglie hanno monitorato in particolare la zona di Lignano dove due conducenti sono risultati positivi, uno dei quali con un tasso oltre lo 0,8, che equivale a una multa fino a 3.200 euro. Un guidatore, poi, è risultato positivo alle sostanze stupefacenti.

Particolare attenzione è stata prestata all’uso delle cinture di sicurezza; sono state 35 le sanzioni comminate, anche a due autisti di autobus (che non avevano allacciato le cinture). Indisciplinati anche alcuni passeggeri; se maggiorenni, la multa è a loro carico ma va ricordato che, in caso di incidente, la responsabilità per i danni al passeggero senza cintura ricade sul conducente.

Sempre nell’ambito di comportamenti pericolosi alla guida, si segnala anche un conducente straniero pizzicato a leggere un tablet mentre viaggiava in autostrada.