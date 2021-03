Pompieri in lutto, morto Giancarlo Diodati

I Vigili del Fuoco Volontari di Codroipo piangono Giancarlo Diodati, che se n'è andato a soli 53 anni. Una notizia che oggi ha gettato nel lutto amici, parenti e colleghi, che lo ricordano con affetto. "Era una persona con un cuore d’oro, corretta, discreta e, soprattutto, laboriosa. Aveva fatto della sua vita una missione, che era quella di fare parte del Distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari di Codroipo", ricordano i colleghi.

Una passione che svolgeva con coraggio e tenacia. Classe 1968, era entrato a far parte del Distaccamento nel 2001, anno in cui è stato aperto il presidio di Codroipo. "Giancarlo era un uomo silenzioso ed era sempre disponibile ad ascoltare tutti; il suo contributo per questa missione di vita era fondamentale. Quella del pompiere volontario è una vita di sacrifici, che spesso lo portava a stare lontano dai propri affetti. Ma lui ha sempre dimostrato dedizione e passione in quello che faceva. Era il primo ad arrivare e l’ultimo ad andare via".

"Giancarlo era un esempio per tutti, soprattutto per i più giovani che sono entrati nelle file del Distaccamento per intraprendere questa avventura nel corso degli anni. Era una colonna portante. Lui c'era sempre, con il suo sostegno non si tirava mai indietro. La sua disponibilità e generosità lo rendevano il grande uomo buono, una spalla affidabile e dal quale si poteva andare in ogni occasione del bisogno".

"Tutti lo chiamavano Gianky. Ci ha lasciato in punta di piedi, con la riservatezza che lo caratterizzava. Giancarlo è stato una persona che ha consentito la crescita del Distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari di Codroipo. Era un grande pompiere, un irreprensibile autista, un grande lavoratore, un soccorritore d’eccellenza, un grande Capo", ricordano ancora i colleghi.

Prima di ammalarsi era riuscito a superare il corso da Capo Squadra Volontario nel giugno 2019 e aveva ottenuto la Croce di Anzianità per il lodevole servizio svolto nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Ha combattuto fino alla fine, come fanno tutti gli eroi. Lascia la moglie Mery e il figlio Eric.