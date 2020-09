Ponte del Diavolo chiuso per lavori di ripavimentazione

Lavori, a partire da domani martedì 22 settembre, sul Ponte del Diavolo a Cividale del Friuli. Per consentire lo svolgimento del cantiere di sistemazione della pavimentazione stradale in porfido verrà istituita temporaneamente la sospensione della circolazione veicolare dal 22 settembre al 16 ottobre.

Il tratto di strada interessato dai lavori sarà soggetto anche al transito della gara ciclistica Giro d’Italia in programma a Cividale del Friuli il 20 ottobre.

L’ordinanza sindacale prevede pertanto la deviazione del flusso veicolare proveniente dal centro lungo P.zza del Duomo, L. Boiani, P. F. G. Cesare, V. della Conciliazione, P. XX Settembre, V. Prep. di S. Stefano, V. Fiore dei Liberi, V. Foraboschi, V. Manzano, V. Trieste e V. B.go di Ponte e del flusso veicolare proveniente dalla periferia lungo V. San Lazzaro, V. Calderini, V. Manzano, V. Foraboschi, V. Fiore dei Liberi, V. Duca degli Abruzzi, V. Foramitti, V. Perusini, V. Mons. Liva, V. S. Pellico, P. F. G. Cesare e L. Boiani.