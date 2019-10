Ponte di Ovaro, vandali in azione prima dell'inaugurazione

Un anno fa la furia delle acque del torrente Degano faceva crollare una spalla del ponte di San Martino a Ovaro. Si stava scatenando la tempesta Vaia. Il ponte non era crollato, ma era ceduta la parte destra di sostegno della rampa di accesso.

Una tragedia per questo paese della Carnia con l'allagamento di tutta la zona residenziale adiacente il passaggio. Era finita sott'acqua, sommersa dal fango, anche la parte basale della chiesetta storica e l'area archeologica, senza contare l'area Aplis.

Domani, a 12 mesi di distanza, è stata fissata una cerimonia per festeggiare la ristrutturazione. E proprio in queste ore alcuni vandali sono entrati in azione danneggiando le reti di recinzione, spostando transenne, gettate nel corso d'acqua, oltre a prendere di mira altro materiale di cantiere e le lampade lampeggianti messe a margine della zona off limits per segnalare i lavori a chi transita in questa zona.

Tante la segnalazioni giunte da Ovaro. La situazione è seguita dai militari dell'Arma della Compagnia di Tolmezzo che hanno già eseguito un primo sopralluogo. I danni non sono ingenti, ma stupisce un'azione del genere che potrebbe essere dimostrativa, più che mirata a danneggiare l'area di cantiere per una bravata.

Nella foto di Giulio Verardo i danneggiamenti.