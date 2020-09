Pontebba, fugge anche l'ultima famiglia di migranti

Nuovo allontanamento volontario da Pontebba di migranti alloggiati in una struttura di accoglienza per la quarantena fiduciaria. Si tratta degli ultimi cinque cittadini iracheni che erano stati rintracciati a metà agosto a Udine. In corso le ricerche, da parte dei Carabinieri della Compagnia di Tarvisio, che non hanno dato ancora esito; è probabile che il nucelo familiare abbia già varcato il confine, probabilmente dopo essere salito a bordo di un convoglio diretto in Austria. Resta tuttavia un'ipotesi.

Si tratta di una famiglia di cittadini iracheni composta anche da due bambini piccoli. "Aveva terminato la quarantena alla fine di agosto" spiega a Telefriuli il sindaco, Ivan Buzzi. Altre due famiglie si erano già allontanate dalla struttura di Pontebba una decina di giorni fa, prima che terminasse il periodo di isolamento fiduciario. Del gruppo dei cittadini migranti di nazionalità irachena, quindi, non c'è più traccia.