Pontebba, positivo al Covid un medico di famiglia

Oggi, le autorità sanitarie hanno informato il sindaco di Pontebba, Ivan Buzzi, della positività al Covid-19 di un medico di medicina generale del paese. "In giornata - spiega il primo cittadino - si è provveduto alla sanificazione dei locali del poliambulatorio. E sempre oggi l'ambulatorio del medico è stato sospeso. Sarà chiuso anche nella giornata di domani".

In attesa del rientro del titolare, probabilmente il servizio a favore della comunità sarà prestato da un sostituto: "Comunicheremo quanto prima agli utenti i nuovi orari per gli ambulatori di Pontebba e Ugovizza. Al medico contagiato dal Coronavirus i migliori auguri per una pronta guarigione".