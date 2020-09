Il Dipartimento di Prevenzione dell'AsuFc ha segnalato tre nuovi casi di positività al Coronavirus nel comune di Pontebba. "Si tratta di un nucleo familiare il cui contagio non è collegato con il recente caso nella struttura per anziani", spiega il sindaco Ivan Buzzi. "Le persone si trovano a casa e sono state prese in carico dall'Azienda sanitaria. È necessario mantenere alta l'attenzione e rispettare tutte le regole previste".