Pontebba, tutti negativi i tamponi in casa di riposo

Buone notizie dal centro anziani Elsa Treu di Pontebba. “Tutti i tamponi effettuati ieri agli ospiti, al personale e alle persone entrate in contatto con l’anziana risultata positiva al Covid-19 hanno dato esito negativo”, riferisce il sindaco Ivan Buzzi, con un post sul suo profilo Facebook.

“Il Dipartimento di Prevenzione ha predisposto dieci provvedimenti di quarantena per le persone che sono entrate maggiormente in contatto. Anche oggi sono stati eseguiti ulteriori tamponi, i cui esiti saranno resi noti domani. Il pensiero di tutti va alla nostra concittadina attualmente ricoverata in ospedale per una pronta guarigione”, conclude Buzzi.