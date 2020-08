Pontebba, un positivo al Covid in Casa di riposo

Un caso di positività al Covid-19 è stato riscontrato nella giornata di oggi nel Centro per Anziani di Pontebba. Lo ha reso noto in serata il sindaco, Ivan Buzzi, impegnato dalla scorsa notte nella messa in sicurezza del suo territorio insieme ai Vigili del Fuoco di Pontebba e alla Protezione civile delle squadre comunali e di Malborghetto.

La persona è stata subito presa in carico dal Servizio Sanitario.

"Una giornata sicuramente impegnativa", scrive su Facebook il primo cittadino. "Diverse le criticità che si sono presentate su tutto il territorio comunale, viabilità per le frazioni interrotta, frane, esondazione di Rii, ripetitore di canale 5 completamente distrutto, alberi caduti sulla viabilità. Una giornata di lavoro assieme al vicesindaco e alla giunta a fianco dei volontari di Protezione civile, Vigili del fuoco, pompieri volontari di Malborgetto e ditte incaricate. Ora la maggior parte dei problemi sono stati risolti in attesa del miglioramento delle condizioni meteo. Rimangono 60 utenze Enel ancora scollegate: sto sollecitando un intervento urgente".

"Un nuovo fronte si è aperto per la positività al coronavirus di un ospite del centro anziani. Abbiamo cercato di costruire la catena dei contatti e domani saranno effettuati i tamponi. Ringrazio tutti i miei collaboratori, sperando in una tregua questa notte", conclude Buzzi.