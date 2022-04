Porcia, aggredito l'assessore Claudio Turchet

L’assessore del Comune di Porcia, Claudio Turchet, è stato colpito al volto da un tirapugni. L'autore del gesto è poi scappato.

L’episodio si è verificato ieri sera in centro e ha costretto l’assessore, sanguinante, a rivolgersi al pronto soccorso dell’ospedale di Pordenone dov’è stato medicato. Sul caso indagano i Carabinieri di Pordenone.

"Conosco bene la persona che mi ha aggredito – ha riferito Turchet a Telefriuli – , come Amministrazione lo stiamo aiutando da tempo. L’anno scorso aveva minacciato il sindaco, questa volta ha colpito me. La causa? L’addebito dei costi, mai pagati, per il rifacimento degli scarichi. L’uomo se l’è presa con me perché gli è stata pignorata la macchina".