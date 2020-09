Porcia, coltivazione di marijuana sul terrazzo

I Carabinieri della Sezione Radiomobile del Nor di Pordenone hanno scoperto, in un appartamento di uno stabile residenziale nel centro di Porcia, una coltivazione di marijuana allestita in terrazzo, peraltro visibile dalla strada.

Un 65enne di nazionalità italiana, con un passato di tossicodipendenza, aveva messo in piedi una vera e propria serra 'fai da te', con lampada utilizzata per sostenere la crescita di sette piante. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati numerosi semi destinati alla coltivazione, 4 grammi di hashish e una modesta quantità di marijuana.

L’uomo è stato arrestato, in flagranza, per coltivazione di stupefacenti e successivamente liberato per mancanza dei previsti presupposti di una misura cautelare.

I Carabinieri hanno anche denunciato due persone per guida in stato di ebbrezza: un 42enne pordenonese che guidava con un tasso alcolico di circa 1.10 g/l e un uomo, residente nella provincia di Treviso, il cui tasso accertato superava 1.5 g/l, motivo per il quale è stata sequestrata anche l'auto.

Multa da 208 euro, infine, per due minori, che non stavano indossando la mascherina nella fascia oraria serale come previsto dalle recenti normative.