Porcia, dissequestrati mascherine e 'panni magici'

Domovip di Aviano, dissequestrati le 1.660 mascherine e i 1.205 'panni magici'. Sono dunque tornati nelle disponibilità dell’azienda del Friuli occidentale i dispositivi che erano stati sequestrati nei giorni scorsi dalla Guardia di Finanza di Pordenone. A disporlo è stata la Procura della Repubblica di Pordenone, che non ha ritenuto ci siano elementi sufficienti per ipotizzare la frode in commercio e l’eccesso di ricarico sui prezzi di vendita.

L’attenzione delle Fiamme gialle si era concentrata da una parte sulla presentazione dei prodotti sul sito internet della Domovip, dall’altra sui prezzi di vendita. Le mascherine erano state descritte come capaci di assicurare trattenere “dal 96% al 100% dell’aerosol con cui si diffondono i virus”. L’espressione era stata cancellata già subito dopo l’ispezione della Guardia di Finanza e in seguito è stato meglio specificato che il dispositivo è monouso, ma data la situazione d’emergenza sanitaria, è “lavabile a 30 gradi per circa una decina di volte”. Quest’ultima espressione è stata tolta dal bugiardino scaricabile online. Inoltre, è stato eliminato dalle descrizioni dell’effetto antibatterico del panno in microfibra.

Sul fronte dei prezzi, la Guardia di Finanza aveva ipotizzato ricarichi eccessivi, appurando che la ditta acquistava le mascherine e panni a 1,5 euro al pezzo e li rivendeva rispettivamente a 7 e 23 euro, più spese di spedizione. La Procura la Procura non ha ravvisato pericoli per l'andamento del mercato.