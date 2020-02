Porcia, incendio all'esterno di un capannone

Oggi alle 12.50 la squadra Vigili del Fuoco di Sacile è intervenuta in via Maestri del Lavoro, a Porcia, per l'incendio di un contenitore della carta adiacente a un capannone. Le fiamme e il fumo hanno interessato una porzione esterna del fabbricato, senza cagionare danni strutturali e propagarsi all'interno, grazie al pronto intervento della squadra giunta sul posto che in poco tempo aveva ragione dell'incendio.