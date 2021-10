Porcia, incidente mortale lungo la Pontebbana

Un impatto violento, lungo la Pontebba, all’altezza di Porcia, tra un’auto e una moto, è costato la vita a un uomo di 41 anni, nato a Milano e residente a Pordenone.

L’incidente mortale è accaduto attorno alle 13.20 in corso Italia, di fronte all’Hotel Bel Sit. L’uomo a bordo di una Honda Xr arrivava da Porcia in direzione Sacile ed è stato centrato da una Fiat Punto, guidata da una signora di 73 anni di Fontanafredda che si stava immettendo, da via Verdi, sulla Statale 13.

Nell’impatto, il motociclista è volato per una trentina di metri finendo addosso a una Nissan Qashqai che, frenando, ha evitato di travolgerlo; ma per il centauro non c’era più nulla da fare. Inutili i primi tentativi di soccorso da parte di persone presenti; all’arrivo dell’automedica l’uomo era già deceduto, sul colpo.

I sanitari non hanno potuto che constatarne il decesso. A occuparsi dei rilievi la Polizia locale, guidata dal comandante Paolo Fort, con il supporto degli agenti della Polizia di Stato, che hanno anche regolato il traffico, e dai Vigili del fuoco, presenti per mettere in sicurezza lo scenario.

Sconvolta la donna che era alla guida della Punto, rimasta a bordo strada ad assistere alle operazioni di soccorso e ai successivi rilievi, che stabiliranno eventuali responsabilità.

Lungo la Pontebbana per un paio di ore si sono formate lunghe code.