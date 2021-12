Porcia, perde il controllo dell'auto e si schianta contro un muretto

Perde il controllo della sua vettura lungo la statale 13 Pontebbana e si schianta contro il muro del ristorante - pizzeria "La Ciotola" di Porcia. È successo alle 5.20, per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, intervenuti sul posto per i rilievi e viabilità. L'incidente non ha coinvolto altri veicoli.

Il conducente, un cittadino americano, è stato assistito dai Vigili del Fuoco del Comando di Pordenone perché era rimasto bloccato all'interno dell'abitacolo, a causa dei danni alla portiera. E' stato trasportato all'ospedale in ambulanza. Non sarebbe in pericolo di vita. È sempre rimasto cosciente durante i soccorsi.