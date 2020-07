Porcia, trova una bomba a mano nel cortile di casa

Questa pomeriggio gli specialisti del III Reggimento Guastatori, allertati dalla Prefettura di Pordenone, hanno effettuato un intervento di bonifica a Porcia. Gli artificieri, accompagnati da personale della questura, si sono recati al civico 54 di via Villa Scura, dove alcuni giorni fa il proprietario aveva allertato le forze dell’ordine dopo aver ritrovato, nel giardino di casa, un ordigno in una cassettina interrata.

Gli specialisti della caserma Berghinz di Udine hanno confermato la presenza di una bomba a mano modello Oto, di nazionalità italiana e risalente alla Prima Guerra Mondiale, ancora attiva. Dopo aver messo in sicurezza l’ordigno, lo hanno trasportato in un luogo idoneo al brillamento, in un terreno comunale, dove in una buca, in gergo militare detta “fornello”, con l’innesco di altro esplosivo militare, alle 14.45 è stato definitivamente neutralizzato. La zona interessata è stata successivamente bonificata.

E’ bene ricordare a chiunque dovesse imbattersi in oggetti che, per forme e dimensione, possano richiamare un ordigno esplosivo o parti di esso, che questi manufatti possono essere molto pericolosi: non devono essere toccati o manomessi, ma ne va denunciato immediatamente il ritrovamento, così da consentire l’intervento dei militari dell’Esercito.