Pordenone, continuano i roghi dei cassonetti

Ancora un cassonetto a fuoco la scorsa notte a Pordenone. E’ avvenuto in via Dogana, nel quartiere delle Grazie, intorno all’una e trenta. Alle fiamme è stato dato il contenitore per la raccolta della plastica. Sul posto sono intervenuti i pompieri, che hanno spento il fuoco prima che distruggesse completamente il bidone.

E’ l’undicesimo cassonetto dato alle fiamme in città dall’8 agosto a oggi. Le zone più colpite sono quelle del Policlinico e di viale della Libertà, in particolare via Beata Domicilla e via Rosaccio. Sugli episodi stanno indagando i Carabinieri e la Polizia locale.