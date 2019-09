Pordenone, pranzo della domenica termina con un incendio

Un normale pranzo domenicale ha preso una piega inaspettata per una famiglia pordenonese. Il tubo per alimentare un piano di cottura con una bombola di GPL, infatti, si è incendiato perché troppo vicino alla fonte di calore e, a causa del gas che usciva in pressione, ha velocemente propagato le fiamme a un vicino tavolino e a un armadio. Tutto questo si verificava nel cortile di un'abitazione di via Fornace, a Pordenone, rendendo in poco tempo la condizione insostenibile per le tre persone presenti.

La prima partenza dei vigili del fuoco di Pordenone è riuscita a mettere in sicurezza lo scenario spegnendo l'incendio e ponendo attenzione alla bombola di GPL che, nel frattempo, si era surriscaldata con pericolo di esplosione.

L'episodio richiama l'attenzione verso l'utilizzo in sicurezza del gas in ambito domestico, specialmente nel caso di impianti mobili alimentati da bombole di GPL. Il tubo di raccordo tra la bombola e l'utilizzatore deve essere posizionato in modo tale da non essere sottoposto a sforzi che ne compromettano l'integrità e tenuto lontano da fonti di calore, com'è successo in questa circostanza.