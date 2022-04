Pordenone, 25 aprile tra Liberazione e Santo Patrono

Pregno di significati, il 25 aprile a Pordenone, celebrato con la cerimonia istituzionale per ricordare il 77esimo anniversario della Festa della Liberazione, quella religiosa con il pontificale in Duomo per onorare il Santo patrono e quella sociale, con il conferimento dei premi San Marco ai cittadini che si sono particolarmente distinti nella propria professione e hanno dato lustro alla città e al territorio, su iniziativa della Pro Pordenone retta dal presidente Giuseppe Pedicini.

Quest’anno i riconoscimenti sono stati attribuiti alla memoria di Renato Battiston, presidente dell’Associazione Amici del cuore, a Ermenegildo Fanzago, storico ristoratore, e a Eugenio Sartori, imprenditore agricolo.

"Una terna di imprenditori impegnati in campi trasversali del sapere che costruiscono cultura e indicano esempi positivi a cui la società odierna può ispirarsi". Questo il messaggio con cui l'assessore regionale alla Cultura Tiziana Gibelli ha commentato l'assegnazione oggi, nella Sala consiliare del Municipio di Pordenone, del premio San Marco, giunto alla sua 50esima edizione. "E' un dovere e un

piacere dare simili riconoscimenti a chi si è fatto promotore di cultura nella sua declinazione più vasta contribuendo a imprimere sviluppo alla nostra comunità".

Pensando alla barbatella l'assessore ha richiamato un parallelismo con l'opera di inclusione culturale condotta dai Romani nell'antichità, quando lo sviluppo non si limitava alla costruzione di arene, opere pubbliche e alla diffusione di arti, ma era esteso alla coltivazione dell'ulivo e della vite per la produzione di olio e di vino: fattori che anche oggi possono contribuire a riconoscere la profondità e la trasversalità del concetto di cultura.

Ecco le motivazioni.

Renato Battiston di professione imprenditore, non è più fra noi dal gennaio 2022. Nel 1993, lasciata l’attività, veniva eletto presidente dell’Associazione Amici del cuore. Da allora si spese sempre nel campo della prevenzione delle malattie cardiovascolari. Fra le tante iniziative da lui promosse: il calendario per le scuole, (oltre 1850 copie), con messaggi indirizzati agli studenti sui corretti stili di vita; la giornata mondiale del cuore ogni ultima domenica di settembre, quando la Cardiologia di Pordenone scende tuttora in piazza per monitorare gratuitamente quanti lo desiderano, le serate informative nei comuni della provincia e gli incontri presso le scuole. Numerose le raccolte di fondi da lui promosse per donare al reparto di Cardiochirurgia dell’Ospedale Civile strumenti tecnologicamente avanzati da utilizzare a favore dei pazienti cardiopatici. Anche se non è più fra noi Renato Battiston merita il Premio San Marco ad memoriam per quanto fece con disinteressata generosità per la nostra comunità. L’Associazione Propordenone Onlus lo premia dunque nel segno di San Marco e lo indica quale esempio soprattutto alle giovani generazioni.

Gildo Fanzago nasce a Pravisdomini nel 1937. Giovanissimo, negli anni difficili del dopoguerra, si trasferisce a Milano da dove inizia la sua carriera di chef lavorando in prestigiosi ristoranti. Il Savini di Milano ,seguono il Casinò di San Remo, il Rosso e Nero di Napoli, il Caval’di Brons di Torino e molti altri. Nel 1961, carico di esperienza, arriva a Porcia dove, con la moglie Anna Sonato, nei locali attigui al castello, apre il Ristorante Da Gildo che condurrà ininterrottamente sino al 2002. Da una piccola cucina nasce quella che diventa una grande tradizione gastronomica legata alla cucina tipica regionale e locale. La fama di Gildo supera ben presto i confini della regione e il suo ristorante, ormai un locale ricercato, vede passare buona parte della storia pordenonese e personaggi di livello internazionale, studiosi, economisti, artisti, uomini politici, personalità dell’arte, attori e sportivi. Per la sua capacità imprenditoriale, per la ricercata salvaguardia delle nostre tradizioni culinarie, per la capacità di rapportarsi a tutti i livelli, Gildo è stato un ottimo ambasciatore della nostra terra, un esempio positivo soprattutto per le giovani generazioni. Per tali ragioni, l’Associazione Propordenone Onlus lo premia nel segno di San Marco.

Eugenio Sartori nasce a Preganziol nel 1953. La sua vita professionale ha concretamente contribuito a dare lustro al territorio pordenonese nel campo dell’economia. In oltre quarant’anni di attività, infatti, è stato un artefice di intuizioni, condivise con rappresentanti prestigiosi della comunità scientifica: grazie a esse il settore agricolo è diventato uno dei fattori trainanti dello sviluppo sociale ed economico del territorio pordenonese. E’ da rilevare che la sua opera, svolta presso la cooperativa agricola “Vivai di Rauscedo”, ha consentito a quella piccola comunità di affermarsi a livello internazionale ed essere riconosciuta come polo di eccellenza del vivaismo viticolo mondiale. La gestione mutualistica dei Vivai Cooperativi di Rauscedo, di cui il dottor Sartori è stato direttore generale sino al 2018, fa sì che la ricchezza prodotta sia equamente distribuita a tante piccole imprese familiari, migliorando le condizioni di vita sociale e contribuendo al mantenimento dell’occupazione in un’ area che negli anni Trenta del secolo scorso era una delle più povere del Friuli.

Uomo di spiccate capacità, per la dedizione al lavoro, per l’attaccamento alla nostra terra, per gli ottimi risultati conseguiti nella lunga attività professionale, l’Associazione Propordenone Onlus lo premia nel segno di San Marco e lo indica quale esempio alle giovani generazioni.