Pordenone, 59 arresti e oltre 360 denunce

Questa mattina, il Questore di Pordenone Marco Odorisio, nel corso del tradizionale scambio di auguri, ha tracciato il bilancio di un anno di attività della Polizia di Stato. Nel corso del 2019 sono state disposte 1.247 ordinanze di cui 515 per servizi di Ordine Pubblico. Per la gestione di manifestazioni sono stati effettuati 63 tavoli tecnici in Questura.

In ambito provinciale sono stati effettuati 88 servizi straordinari di controllo del territorio con l’impiego complessivo di 335 pattuglie delle quali 170 con personale della Questura e 165 con personale del Reparto Prevenzione Crimine “Veneto” della Polizia di Stato di Padova. Sono stati effettuati sul territorio del Comune di Pordenone capoluogo 104 servizi straordinari di vigilanza e prevenzione.

Alla sala operativa della Questura sono pervenute 12.363 chiamate, con 2.074 interventi effettuati. Sono state 59 le persone arrestate, 362 le denunce. Il Questore ha emesso le seguenti misure di prevenzione: 68 avvisi orali, 121 rimpatri con foglio di via obbligatorio di cui 38 nei confronti di stranieri, 22 Ammonimenti ai sensi dell’ art. 8 L. n. 38/2009 - atti persecutori (stalking), 17 Ammonimenti ai sensi dell’ art. 3 D.L. n. 93/2013 - violenza domestica, quattro Daspo e quattro Divieti Accesso a Luoghi Pubblici.

Sul fronte del contrasto alla droga, sono stati sequestrati 50 grammi di eroina, 46 grammi di cocaina, 133 grammi di hashish e quasi tre chili di marijuana. Sono state 36 le persone denunciate per detenzione ai fini di spaccio sostanze, di cui 16 arrestate; 56 le persone segnalate per uso personale di stupefacenti, di cui sette minorenni.

Sono stati 10.873 i passaporti rilasciati, 1.290 licenze di porto di fucile rilasciate e rinnovate e altri titoli, 43 Autorizzazioni negate, revocate o sospese, 58 controlli esterni.

Sono stati disposti 15 provvedimenti di sospensione di licenza dal Questore della Provincia di Pordenone, ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico Legge di Pubblica Sicurezza. In particolare, il 17 gennaio, sospensione per mesi due dell’attività dell’esercizio pubblico “Piacere Pizza”, sito in Pordenone, via Tessitura; il 19 marzo, di sospensione per giorni venti dell’attività dell’esercizio pubblico “Boobe’s”, sito ad Aviano, via Pordenone, 48; il 6 aprile sospensione per giorni quarantacinque dell’attività dell’esercizio pubblico “Bar ai Tigli”, sito a Pordenone, via Cappuccini 16/b. Il 19 aprile, sospensione per giorni quarantacinque dell’attività dell’esercizio pubblico “C’E’ CHI C’HA”, sito a Porcia, via della Centa; il 20 aprile, sospensione per giorni quarantacinque dell’attività dell’esercizio pubblico “Small Pub” sito in località Marsure nel Comune di Aviano. Il 24 aprile, sospensione per giorni trenta dell’attività dell’ esercizio pubblico “EDDY BEST”, sito a Pordenone, in via Vallona 23; il 24 aprile, sospensione per giorni venti dell’esercizio esercizio “DA TOMMY”, sito a Pordenone, in via Selvatico 44; il 25 maggio, sospensione per giorni novanta dell’esercizio pubblico “Papillon Restaurant & Music e “Papillon on the Beach”, sito a Roveredo in Piano; il 18 luglio, sospensione per giorni trenta dell’esercizio pubblico “Bar Embassy”, sito a Sacile, in via Trieste nr. 74; il 20 luglio, sospensione per giorni trenta dell’esercizio pubblico “BAR TIFFANY”, sito in Pordenone, piazza Risorgimento; il 23 luglio, sospensione per giorni quarantacinque, dell’esercizio pubblico “BAR MARCONI”, sito in Pordenone, via Marconi, 16; il 23 luglio, sospensione per giorni quarantacinque, dell’attività dell’esercizio pubblico “BAR AL CAVALINO”, sito in Pordenone, via Montello. Il 3 agosto, sospensione per giorni quarantacinque, dell’attività dell’esercizio pubblico “BAR PIU’, sito in Cordenons, via Chiavornicco, 40. Il 14 novembre, sospensione per giorni sessanta, dell’attività dell’esercizio pubblico Alloggio e Ristoro Agrituristico la Quercia a Pasiano di Pordenone; il 20 novembre sospensione per giorni venti, dell’attività dell’esercizio pubblico Albergo Montenegro a Maniago.

Il 29 maggio, è stata disposta la revoca dell’autorizzazione per l’installazione e l’uso dei sistemi di gioco “V.L.T. – Video Lottery Terminal”, nella sala denominata “Fortuna” di San Vito al Tagliamento, via Pascatti.

Sono stati notificati 63 provvedimenti di espulsione, dei quali il Questore ha disposto 15 accompagnamenti alla frontiera e 25 accompagnamenti in Centri di Permanenza per il Rimpatrio. Inoltre, sono stati emessi 34 Ordini del Questore di lasciare il territorio dello Stato ed eseguiti 13 ordini di allontanamento dal Territorio Nazionale di cittadini comunitari, con accompagnamento alla frontiera. Inoltre, nel corso dell’anno sono stati revocati 9 permessi di soggiorno, di cui 7 per motivi giudiziari e 2 per motivi amministrativi.

PRINCIPALI OPERAZIONI. iL 16 gennaio le Volanti hanno arrestato due persone per spaccio di stupefacenti in una pizzeria Rinvenuti e sequestrati. 40 grammi di cocaina. L’attività dell’esercizio pubblico è stato sospesa per due mesi. Il 21 febbraio la Squadra Mobile smantella pericolosa banda criminale dedita a reati predatori in ville ed abitazioni del nord Italia: arrestati 3 cittadini albanesi a seguito di ordinanze di custodia cautelare. Sequestrate armi da fuoco e riscontrati 100 furti aggravati in abitazioni con circa 1 milione di euro di proventi illeciti.

Il 13 marzo la Squadra Mobile disarticola pericolo gruppo criminale composto da giovani richiedenti asilo dediti allo spaccio di eroina, cocaina ed hashish nel centro di Pordenone: eseguiti 5 arresti a seguito di ordinanze di custodia cautelare. Riscontrati centinaia di episodi di spaccio, anche a giovanissimi.

Il 14 maggio la Squadra Mobile smantella gruppo criminale transnazionale composto da cittadini stranieri specializzati nell’immigrazione di cittadini africani, previa falsificazione di documenti: 4 indagati, 1 arrestato. L’indagine ha interessato la locale comunità ghanese, individuando una persona, di tale nazionalità, in grado di far giungere in Italia e nei Paesi dell’Unione Europea, cittadini africani predisponendo falsa documentazione, dai visti ai passaporti, per assicurarne l’ingresso illegale, previo pagamento di ingenti somme di denaro.

Il 25 maggio la Squadra Mobile arresta pericoloso latitante condannato a undici anni di carcere per reati predatori nel nord est.

Il 3 giugno personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico identifica gli autori dell’Incendio all’ex cotonificio Amman di Pordenone, per due ragazzini di 14 e 13 anni, che sono stati segnalati alla procura della repubblica per i Minorenni di Trieste per il reato di incendio doloso aggravato, in concorso.

Il 24 luglio la Squadra Mobile smantella baby gang che agiva contro coetanei e adulto disabile. Eseguita misura cautelare carico di un minorenne, indagato unitamente ad un coetaneo, a vario titolo, per i reati di tentata rapina pluriaggravata, tentata estorsione in concorso, spaccio di sostanze stupefacenti, truffa e appropriazione indebita.

Il 20 settembre personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico arresta 25enne nigerino con soggiorno per protezione sussidiaria, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di 8 dosi di sostanza stupefacente del tipo “eroina”, droga che l’uomo aveva, ingoiato al fine di risultare negativo al controllo di Polizia.

Il 3 ottobre personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico individua e blocca batteria di georgiani specializzati in furti in abitazione. Un arresto e tre espulsioni dal territorio nazionale.

Il 28 ottobre la Squadra Mobile nell’ambito dei servizi di vigilanza e controllo del territorio finalizzati ad infrenare il fenomeno dello spaccio e consumo di sostanze stupefacenti, soprattutto negli ambienti giovanili, ha tratto in arresto 4 giovani trovati in possesso complessivamente di gr. 476 di marijuana.

Il 27 novembre la Squadra Mobile arresta albanese a capo di una banda specializzata in raid tra il Friuli Venezia Giulia ed il Veneto, in esecuzione di fermo di indiziato di delitto per nove furti aggravati in abitazione commessi tra il 3 e 20 novembre scorso.

Il 30 novembre la Squadra Mobile sgomina banda di rapinatori trasfertisti attivi tra Friuli Venezia Giulia e Veneto. Un arresto e sei indagati in stato di libertà. Il contesto investigativo ha consentito di far luce su un grosso furto in abitazione commesso in provincia di Pordenone, durante il quale furono asportati quadri di pregio per un valore di 300 mila euro, nonché individuare l’autore della rapina a mano armata effettuata il 29 agosto di quest’anno ai danni di un compro oro sito a Venezia Mestre.

Inoltre, nel corso dell’anno la Sezione “Catturandi” della Squadra Mobile ha tratto in arresto in esecuzione di pena 27 persone e rintracciato in attesa di estradizione 4 persone.