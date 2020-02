Pordenone, affiora un cadavere nel canale

Il corpo senza vita di un uomo è affiorato, intorno alle 11, in un canale che lambisce via Cappuccini, a Pordenone. Si tratterebbe di una persona di circa 60 anni di età. Sul posto sono intervenuti immediatamente gli agenti della Polizia di Stato della Questura di Pordenone, in particolare i poliziotti della Volante, che stanno eseguendo tutti gli accertamenti del caso.

Non è chiaro al momento se si sia trattato di un malore, di una caduta accidentale o di altro. In corso, alle 12, le operazioni per il recupero del cadavere. È stato informato il magistrato di turno della Procura di Pordenone. Sul posto anche i Vigili del Fuoco.