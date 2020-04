Pordenone, altri tre contagi nella Seconda Medica

Salgono a otto i casi di positività al Coronavirus nel reparto di Seconda Medicina dell’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone, dove non dovevano esserci pazienti contagiati. Ma negli ultimi giorni sono emersi cinque casi, ai quali oggi, con gli esiti dei nuovi tamponi eseguiti ieri, si sono aggiunti altri tre positivi.

"I pazienti in reparto erano 45. Le otto persone risultate positive sono subito state trasferite nel reparto Covid", spiega il direttore sanitario Michele Chittaro. La Seconda Medica è stata 'blindata' e si stanno effettuando i tamponi anche a tutto il personale.

"Abbiamo iniziato ieri i test. I primi 25 operatori sono risultati negativi, quindi la situazione è sotto controllo. Al termine della verifica, decideremo come agire. Nel frattempo il reparto rimarrà chiuso, per poi essere sanificato, in attesa di poter riprendere normalmente l'attività", conclude Chittaro.