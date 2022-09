Pordenone, anziana urtata da un'auto

Un’anziana è stata investita questa mattina, alle 9, in via Montereale a Pordenone. In prossimità dell’incrocio con via dell’Artigliere, per cause al vaglio della Polizia locale, la donna è stata urtata da un suv Honda, condotto da un uomo, che dall’ospedale civile stava procedendo verso largo San Giovanni.

L’anziana, dopo l’impatto, è rovinata a terra battendo violentemente la testa. Immediata la richiesta di soccorso. La ferita è stata prontamente assistita da personale del 118, giunto sul posto con un’ambulanza. Le sue condizioni sono serie.