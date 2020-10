Pordenone, aperitivo abusivo nel minimarket

Nel pomeriggio e nella serata di ieri a Pordenone sono stati svolti dei servizi anti Covid-19 coordinati dalla Questura, con la partecipazione di equipaggi della Squadra Volante, di pattuglie dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e di quelle della Polizia Locale di Pordenone.

Sono stati effettuati controlli su alcuni locali, che rispettavano le normative. Alle 19.45, invece, in un minimarket di via San Valentino, durante un controllo da parte della Polizia Locale e dell’Azienda Sanitaria sono emerse numerose irregolarità, con l’identificazione di 19 avventori, due dei quali sprovvisti di documenti, che sono stati accompagnati all’Ufficio Immigrazione.

Nel mini-market il personale ha riscontrato che il titolare avesse somministrato bevande alcoliche ai presenti; un uomo di nazionalità congolese è stato anche sanzionato in quanto manifestamente ubriaco. Ancora, sempre all’interno del locale, c'erano 13 persone assembrate, in barba alle norme anti-Covid. Il personale dell’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale, infine, ha riscontrato violazioni amministrative in merito alla conservazione delle derrate alimentari e della pulizia dei locali.

E' stata quindi applicata la chiusura per giorni dell'esercizio, con successiva trasmissione degli atti alla Prefettura di Pordenone per le conseguenti valutazioni.