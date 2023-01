Pordenone, auto si cappotta a La Comina

Due persone sono rimaste ferite a seguito di un incidente accaduto intorno alle 4.30 in località La Comina, lungo via Roveredo, a Pordenone.

Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia di Stato, il conducente della vettura ha perso il controllo e la macchina è finita ruote all'aria, dopo aver colpito due pali. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto.

Immediata la chiamata al 112: sul posto un'automedica e un'ambulanza, oltre ai Vigili del fuoco di Pordenone. I due occupanti sono riusciti a uscire dall'abitacolo e sono subito stati presi in cura dal personale sanitario, che li ha accompagnati, in condizioni serie, all'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone.

I pompieri hanno poi messo in sicurezza lo scenario, rimuovendo le parti pericolanti e i pali e recuperando i beni presenti all'interno dell'auto.