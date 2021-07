Pordenone, auto si cappotta all'alba

I Vigili del Fuoco di Pordenone sono intervenuti poco prima delle 5 in viale Treviso, di fronte alla Fiera di Pordenone, per un incidente stradale che ha visto un'auto impattare prima contro un veicolo in sosta, per poi finire capovolta dopo un centinaio di metri.

La persona al volante, uscita autonomamente dal veicolo, è stata presa in cura dal personale sanitario e trasportata in ospedale per accertamenti.

Temporaneamente interrotta la viabilità a causa dei detriti presenti. I pompieri hanno messo in sicurezza lo scenario e la vettura. Sul posto anche i Carabinieri.