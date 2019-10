Pordenone, avanza il cantiere della IV Novembre

"Qualsiasi voce sulla scuola IV Novembre relativa a mancanza di finanziamenti o che il cantiere è bloccato e non riaprirà più, è destituita di ogni fondamento. Anzi, ieri abbiamo approvato il secondo lotto di lavori che si concluderanno come da cronoprogramma a settembre 2020". Il Comune di Pordenone fa chiarezza sui lavori di riqualificazione sismica della scuola del quartiere Sacro Cuore, e fuga i timori nati dal fatto che la ditta aggiudicatrice dell’opera è fallita.

"Nel sistema italiano può purtroppo capitare che un’azienda aggiudicataria di un appalto fallisca, ed è quello che sfortunatamente ci è capitato. Ma il Comune – prosegue l’Amministrazione - invece che rimanere con le mani in mano ha immediatamente avviato tutte le procedure di legge per far subentrare la seconda ditta, che è già pronta ad intervenire. Manca a questo punto solo un adempimento burocratico, che stiamo sollecitando, per permettere alla nuova azienda di riprendere i lavori. Nel frattempo la giunta ha appunto appena approvato il progetto definitivo esecutivo del secondo lotto di lavori".

"Va peraltro ricordato che la IV Novembre doveva essere oggetto di una mera manutenzione straordinaria. Ma alla luce del fatto che quell’edificio era davvero messo male, il Comune ha recuperato altri 800 mila euro per fare in modo di andare ben oltre le manutenzioni e trasformare la IV Novembre – conclude la nota - in un’autentica scuola nuova, moderna, sicura, efficiente e accogliente per ragazzi, docenti e famiglie".