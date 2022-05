Pordenone, avanza il cantiere nel centro di Roraigrande

La riqualificazione del borgo storico di Roraigrande, parte di una più ampia visione che ridisegna l’aspetto e la funzionalità dei quartieri di Pordenone, è partito a inizio primavera con la realizzazione del primo lotto dei lavori.

Avviata, quindi, la ripavimentazione di piazzale San Lorenzo e la realizzazione di due incroci rialzati che, insieme a marciapiedi, attraversamenti pedonali e illuminazione pubblica, garantiranno una rigenerazione dell’abitato e un miglioramento della sicurezza e dell'accessibilità all’area.

"Il processo di riqualificazione del centro storico del quartiere di Roraigrande – illustra l’assessore all’Urbanistica e Mobilità del comune di Pordenone Cristina Amirante -, tiene in considerazione la grande concentrazione in sito di servizi pubblici quali scuole, asilo, attività commerciali di vicinato, chiesa, impianti sportivi, spazi di aggregazione sociale. Il progetto ha preso vita grazie all’ascolto attivo e proficuo dei residenti ed è diventato un reale esempio di rigenerazione fisica e funzionale dell’abitato. Miriamo ad attuare un traffico rallentato per spostarsi in sicurezza, valorizzando la qualità degli spazi per biciclette e pedoni, privi di barriere fisiche".

"I marciapiedi, infatti, nella nuova configurazione consentiranno l'accessibilità alle persone con ridotta capacità motoria e sensoriale e gli attraversamenti pedonali saranno maggiormente fruibili per raggiungere in sicurezza i servizi del quartiere come la Chiesa, la posta, la banca, negozi e locali, che manterranno la dotazione di parcheggi necessaria a garantire la sosta".

Uno dei principali problemi emersi durante il confronto con i residenti è stata infatti la mancanza di infrastrutture e la difficoltà della circolazione a piedi o in bicicletta. Da qui la scelta di concentrarsi sui lavori di pavimentazione, prediligendo materiali e colorazioni che inducano rallentamenti della velocità di ingresso alla zona di piazza San Lorenzo e la realizzazione di “Zone 30” che consentano percorsi in sicurezza per residenti, famiglie e bambini diretti a scuola, biciclette e mezzi pubblici.

"La nuova zona 30 km/h – conclude l’assessore Amirante- consentirà il transito di autobus e biciclette con velocità basse, tali da garantire all’aerea una mobilità “dolce” che favorisca una vita sociale sicura e dinamica".

L'ultima fase dei lavori prevede una modifica della viabilità con l'inversione del senso unico di via Asilo di Rorai e l'uscita su via Canova, mentre l'ingresso da viale Grigoletti sarà garantito da via Vivuola. La fine dei lavori è stimata per la fine dell'estate.

La disponibilità dell’amministrazione comunale è massima, per informazioni e segnalazioni si può scrivere una mail a mobilita@comune.pordenone.it