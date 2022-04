Pordenone, battute finali per il maxi-cantiere di Torre

Il cantiere che ha visto rivoluzionare nella forma e nella sostanza il quartiere di Torre di Pordenone è alle battute finali. Il grosso dei lavori - fa sapere il Comune - sarà chiuso entro fine mese, lasciando gli ultimi interventi per maggio.

Chiusa da oggi fino al 22 aprile via Stradelle, dove è in corso la fase conclusiva della posa della condotta fogniaria e dei relativi allacciamenti, la realizzazione del marciapiede e delle nuove fermate dell'autobus. La strada rimarrà aperta al traffico ciclabile e pedonale. L'accesso all'area sportiva di via Peruzza è consentito con deviazione su vial Grande, dove è possibile entrare in via Peruzza.

Per tutta questa settimana continuerà la posa del porfido in via Damiano Chiesa, la cui asciugatura è prevista nei giorni precedenti la Pasqua, così da garantire la tenuta della lavorazione al passaggio dei mezzi.

Via Damiano Chiesa e il doppio senso su via General Cantore (nel tratto della piazza) saranno riaperte alla viabilità a partire dal 22 aprile. È previsto per fine aprile il termine dei lavori di realizzazione della condotta fognaria in via Zara, tra via Cantore e via Piave, dove - una volta conclusi gli scavi e tolte le deviazioni - sarà attivato il semaforo.

"Come già annunciato – puntualizza l'assessore comunale alla Viabilità Cristina Amirante - i lavori a Torre sono in fase finale. A maggio resteranno da eseguire solo le asfaltature, la segnaletica e le finiture necessarie a rendere operative le nuove zone 30 km/h. Le zone di moderazione della velocità e le nuove infrastrutture ciclabili stanno lentamente innescando un cambiamento nel modo di spostarsi: il flusso ciclabile registrato a marzo nella ciclabile di via Piave ha visto numeri di media pari a 530 passaggi al giorno con un picco di 743, contro la media di 400 registrati prima dell'intervento nello stesso mese di marzo".