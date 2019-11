Pordenone, bisarca contromano nel ring

Curioso episodio oggi a Pordenone. Una bisarca si è trovata imbottigliata lungo via Pola, attorno a mezzogiorno. Dopo aver percorso la normale viabilità, l’autista si è ritrovato di fronte al sottopasso ferroviario di via Cappuccini e ha capito che il veicolo non ci sarebbe passato.

Nell’impossibilità di fare manovra, e trovandosi di fatto nel senso unico del ring, ha percorso in retromarcia tutta via Pola fino alla rotonda dell’Hotel Santin, sotto gli occhi increduli dei passanti e creando parecchio intasamento al traffico.