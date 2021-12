Pordenone, bloccata una manifestazione no vax all'ospedale

La Questura di Pordenone, con un dispositivo di ordine e sicurezza pubblica operativo dalle prime ore di questa mattina, ha bloccato sul nascere una manifestazione no vax non preavvisata, che puntava a occupare la Direzione sanitaria dell'ospedale civile.

La Digos della Destra Tagliamento, monitorando i siti, ha scoperto come via social, questa notte, era stato diffuso l’invito a presentarsi tutti davanti al Santa Maria degli Angeli, per sostenere il personale sanitario sospeso dal servizio, in occasione dell'entrata in vigore da oggi dell'obbligo vaccinale per tutte le categorie impegnate in ambito sanitario, oltre che per il personale scolastico, le forze dell’ordine e i militari.

Acquisita l’informazione, il Questore Marco Odorisio ha disposto tre distinti servizi di sicurezza nella zona dell'ospedale civile, della Cittadella della salute (dove è attivo il polo vaccinale) e nell’area della direzione generale dell'azienda sanitaria.

Un centinaio di manifestanti sono stati bloccati nel piazzale antistante l’ospedale. Tutti sono stati identificati e invitati ad allontanarsi. Una persona è stata accompagnata in Questura perché rifiutava l'identificazione, continuando a non indossare la mascherina; è, quindi, stata sanzionata.

Riscontrato il mancato preavviso, i manifestanti saranno denunciati questa violazione; saranno valutate eventuali altre inosservanze in materia di norme anti-Covid.