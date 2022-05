La zona Sud della città di Pordenone sarà interessata da lavori stradali in capo ad Autostrade SpA, che partiranno il 30 maggio e dureranno un mese circa. Per tale ragione, sarà chiuso il sottopasso pedonale che collega via Udine con via Zorutti, interdetto alla circolazione.

Cartelli segnaletici di avviso sono stati già collocati nei tratti interessati per avvertire gli utenti.