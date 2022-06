Pordenone, chiusura al traffico di via Zara

Chiusura al traffico di via Zara, a Pordenone, a partire da giovedì 9 giugno dalle 7 alle 17.30 per permettere l’esecuzione dei marciapiedi. Interessato il tratto compreso tra via General Cantore e via Piave; sarà consentito il transito ai pedoni.

L’Amministrazione comunale è consapevole dei disagi causati dai lavori, ma sottolinea l’assoluta necessità di eseguire il profondo rinnovo infrastrutturale e urbanistico della città. Per tale ragione, confida nella comprensione e collaborazione dei cittadini.