Pordenone, diverse segnalazioni per droga

La Polizia di Stato di Pordenone nelle giornate di giovedì 12, venerdì 13 e sabato 14 gennaio ha effettuato dei servizi straordinari di controllo del territorio, con l’impiego di equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Veneto di Padova e di ulteriori equipaggi della Questura.

L'attività, che si è aggiunta a quella delle Volanti, ha interessato il capoluogo e vari comuni - Aviano, Sacile, Porcia, Roveredo in Piano, Cordenons e Fiume Veneto - e ha permesso di controllare 189 persone, 65 veicoli e quattro esercizi pubblici.

Tre persone sono state segnalate al Prefetto di Pordenone per detenzione di stupefacente per uso personale, mentre un 53enne cittadino marocchino, domiciliato in provincia di Treviso, è stato denunciato per spaccio, in quanto trovato in possesso di 40,76 grammi di hashish.