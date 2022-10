Pordenone fa rete contro la violenza di genere

Si è riunito oggi in Prefettura il tavolo operativo per la violenza di genere, costituito a seguito della specifica conferenza provinciale permanente convocata dal Prefetto di Pordenone, Domenico Lione, l'1 luglio.

Al tavolo, coordinato dalla Prefettura, hanno partecipato i referenti della Procura di Pordenone, delle Forze dell’Ordine, degli ambiti socio assistenziali pordenonesi, dell’AsFo, dell’Ordine degli Avvocati, nonché i rappresentanti di Caritas, Voce Donna e In Prima Persona.

Il confronto è servito per un aggiornamento sul fenomeno e per condividere gli approcci nel contatto e nei percorsi di avvicinamento delle vittime di violenza per chiedere aiuto. La reciproca conoscenza dei diversi modus operandi, fondamentale per mettere effettivamente in rete le diverse strategie e risorse offerte dal territorio, potrà consentire, ove possibile, di uniformare le prassi più virtuose e quelle che, in questo contesto, hanno dato i migliori risultati in termini di tutela delle vittime.

La formula adottata dal tavolo, con incontri ogni tre mesi fra i tanti soggetti coinvolti, ha confermato l’unanime volontà di rafforzare il coordinamento delle misure in campo, nell’ottica di innalzare le forme di contrasto a questo pericoloso fenomeno. Altro punto di convergenza del gruppo è quello della formazione, che dev’essere costante nel tempo e indirizzata a tutti i soggetti che s'impegnano per combattere la violenza. Su questo aspetto sarà concordato prossimamente un elenco di appuntamenti dedicati a operatori e professionisti del settore, svolti da esperti in materia. Il gruppo di lavoro si riunirà nuovamente a gennaio per proseguire con le attività.