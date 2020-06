Pordenone, fermato un ambulante abusivo

Centinaia di articoli sequestrati a Pordenone a un ambulante abusivo, poi allontanato dalla città. È successo venerdì sera quando gli agenti della Polizia Locale hanno fermato una persona intenta a vendere ai passanti bigiotteria, cinture e braccialetti. Al controllo, la merce è risultata priva di documenti d’identità e l’ambulante, un cittadino senegalese, non aveva la licenza necessaria per il commercio itinerante.

Con il supporto della Polizia di Stato, l’uomo è stato portato in Questura dove si è riscontrato che non era in regola con i documenti di soggiorno, per cui gli è stata contestata la permanenza irregolare nel territorio nazionale. Inoltre, è stato sanzionato con 5mila euro, il sequestro amministrativo della merce e l’ordine di allontanamento dal territorio comunale.