Pordenone, fermato uno spacciatore 16enne

Gli agenti della Questura di Pordenone hanno fermato per spaccio un 16enne. Nel corso dei controlli del territorio, una Volante, giovedì sera, intorno alle 21.30, perlustrando il parcheggio pubblico di via Oberdan, nei pressi del Molino, ha notato il ragazzo che, alla vista dei poliziotti, cercava di nascondersi tra le auto in sosta. Il 16enne pordenonese è stato quindi fermato e identificato; a suo carico, risultava una recente denuncia per illecita detenzione di marijuana.

Addosso, però, non aveva droga. Gli agenti hanno, quindi, proseguito il controllo nella zona tra il piazzale della stazione e il parcheggio e, dopo alcuni minuti, hanno visto il 16enne con uno zaino in spalla, che prima aveva nascosto tra le auto; in compagnia di un’altra ragazza minorenne, si stava avvicinando alla fermata delle corriere.

E' stato quindi nuovamente fermato: con un evidente nervosismo, il giovane ha cercato di nascondere il contenuto della tasca anteriore. Alla fine, si è scoperto che all'interno, in un sacchetto in cellophane di quelli utilizzati per surgelare gli alimenti, c'erano 42 grammi di marijuana. I poliziotti hanno quindi effettuato una perquisizione a casa del ragazzo. In camera, in un cassetto della scrivania, c'era un bilancino digitale di precisione.

Il 16enne è stato quindi denunciato alla Procura del Tribunale dei minorenni di Trieste per illecita detenzione di stupefacente.

Il Questore di Pordenone Marco Odorisio sottolinea come "questo episodio, che vede come protagonista un 16enne, impone la necessità di un maggior controllo sociale sui ragazzi, in famiglia e a scuola, oltre che nei luoghi di aggregazione. L’invito è quello di segnalare situazioni riconducibili al contesto degli stupefacenti, dove sempre più spesso ricorre il coinvolgimento di minorenni”.