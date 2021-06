Pordenone, fiamme e fumo dall'appartamento

La prima partenza, l'autoscala e l'autobotte dei Vigili del fuoco di Pordenone sono intervenute questa mattina, poco dopo le 5, per un incendio scoppiato in un appartamento al terzo piano di uno stbile in via Brusafiera, in centro a Pordenone.

All'arrivo dei soccorsi fiamme e fumo erano già ben visibili anche dal'esterno e solo il rapido intervento dei pompieri ha contenuto i danni alla sola cucina dell'abitazione. Per fortuna, l'anziana proprietaria è riuscita a uscire in tempo dell'appartamento, senza respirare fumo.