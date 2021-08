Pordenone, frode milionaria e caporalato per oltre 400 lavoratori irregolari

L'operazione 'Faber dacicus' delle Fiamme gialle di Pordenone ha portato alla scoperta di una frode milionaria ai danni dell'erario e al fenomeno del 'caporalato', che vede coinvolti oltre 400 lavoratori irregolari, impiegato nel Triveneto, in particolare nelle province di Venezia, Treviso, Gorizia e Udine. Volendo tradurre in cifre, gli oltre 400 lavoratori irregolari corrispondono a 5,3 milioni di euro di redditi sottratti a tassazione e contributi e ritenute non versate per 3,1 milioni di euro.



Sono sette i cittadini rumeni indagati per reati tributari, mentre cinque risultano le società esterovestite individuate dalla guardia di Finanza. La Procura di Pordenone ha disposto il sequestro di 840.000 euro.



Questi, in sintesi, i risultati di indagini durate quasi due anni e condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Pordenone.



Tutto è partito dalle società estere



Caporalato e 400 irregolari

Uno schema collaudato

Accertamenti sulle società italiane

L’attività ha avuto origine da un’analisi di contesto nella Provincia di Pordenone sulla presenza piuttosto diffusa di società estere operanti nella fornitura di manodopera a favore di terze aziende in altre provincie, tra cui i cantieri navali di Monfalcone e Venezia. Sono state così individuate diverse società di diritto rumeno tutte aventi in comune formali sedi estere, circostanza per la quale non ottemperavano a qualsivoglia obbligo dichiarativo, sia ai fini fiscali che previdenziali. Tali società sono state oggetto di segnalazioni antiriciclaggio, per cosiddette “operazioni sospette”, in relazione ad ingenti transazioni in denaro contante, poi utilizzato per pagamenti “fuori busta” ai lavoratori.Non solo, si è scandagliata l’operatività nel settore della somministrazione di manodopera specializzata, costituita perlopiù da cittadini rumeni, estemporaneamente dimoranti in Italia e formalmente inquadrati con contratti di diritto estero.Sulla base di tali evidenze informative la Procura della Repubblica di Pordenone ha delegato alle Fiamme Gialle di Pordenone le indagini, al termine delle quali è emersa la localizzazione fittizia all’estero delle aziende, di fatto amministrate a Pordenone e le cui attività imprenditoriali venivano esercitate esclusivamente nel territorio nazionale.Ecco quindi il fenomeno dell'esterovestizione, un sistema evasivo con il quale attività di impresa condotte in Italia, Stato in cui dovrebbero sorgere gli obblighi tributari, vengono fittiziamente collocate all’estero.Si è anche appurato, tramite rogatoria, che in Romania tali società non dichiaravano i redditi conseguiti.Gli oltre 400 lavoratori gestiti dalle società, distaccati presso i cantieri e gli stabilimenti di aziende italiane attive nel settore della metalmeccanica, ubicati perlopiù nel Triveneto, venivano assunti con contratti di diritto rumeno, apparentemente con la previsione di retribuzioni lorde di poche centinaia di euro (e con conseguenti contributi previdenziali, previsti dalla normativa rumena, di pochi euro mensili), mentre, in realtà, gli stessi venivano retribuiti con paga oraria tra i 6 e i 9 euro, arrivando a percepire retribuzioni mensili tra i 1.400 e i 2.000 euro, quasi in linea con i contratti nazionali. Soldi che venivano consegnati in contanti, “a nero”, omettendo di ulteriormente operare le obbligatorie ritenute fiscali e contributive.Le società estere indagate risultavano quindi essere un “serbatoio di manodopera” che veniva, sostanzialmente, somministrata in assenza delle prescritte autorizzazioni normativamente previste sia a tutela dei lavoratori, sia degli Enti previdenziali e contributivi in relazione agli obblighi giuslavoristici.Sono state contestate somministrazioni illecite di manodopera, il cosiddetto “caporalato”, connesse ad appalti di servizi non genuini aventi come scopo finale il trasferimento surrettizio, in capo a un soggetto diverso dall’effettivo datore di lavoro, di tutte le obbligazioni nascenti dal rapporto di lavoro subordinato, con particolare riferimento a quelle relative al versamento dei contributi, oltre che delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente.Tutte condotte illecite che sono realizzabili attraverso uno schema che vede l'interposizione, tra il reale datore di lavoro (utilizzatore) e il lavoratore dipendente, di un terzo soggetto (somministratore), che assolve solo “cartolarmente” alle funzioni proprie del datore di lavoro e che non possiede i requisiti previsti per l'esercizio legittimo dell'attività delle agenzie di somministrazione.Il sistema di “delocalizzazione illecita della manodopera” consente, quindi, alle imprese utilizzatrici nonché committenti di acquisire forza lavoro formalmente regolare a prezzi molto vantaggiosi (effetto dumping), ricorrendo a società estere, come detto caratterizzate dall’assenza di vere strutture organizzative e che sistematicamente non rispettano gli obblighi dichiarativi e di versamento delle imposte e dei contributi.Sono, pertanto, in corso ulteriori approfondimenti nei confronti delle società italiane che hanno, utilizzato la forza lavoro mediante “strumentali” contratti formalizzati per solo apparenti “prestazioni di servizio”. La Procura della Repubblica di Pordenone ha richiesto ed ottenuto dall’ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari l’emissione di un provvedimento di sequestro preventivo per un importo di 840.000 euro (pari alle imposte evase) in parte già eseguito su disponibilità liquide dei sette soggetti allo stato indagati, tutti cittadini rumeni.Al termine delle indagini penali, le Fiamme Gialle hanno, infine, perseguito amministrativamente le società riprendendo a tassazione i redditi realmente prodotti che, sulla scorta della loro “formale” sede estera, non erano stati dichiarati.

“L’ottimo lavoro della Guardia di Finanza ha portato alla luce una piaga su cui si deve vigilare in modo particolare in un delicato periodo di transizione come questo, in cui imprese e addetti sono stati sconvolti dalla crisi della pandemia e ora vivono tumultuoso recupero, almeno in alcuni settori - afferma la presidente del gruppo Pd alla Camera Debora Serracchiani -".

"Andrà approfondito il sistema ramificato che ha permesso lo sfruttamento - prosegue Serracchiani -, la frode e la concorrenza sleale di chi traeva profitto da questo traffico di manodopera, a danno di chi osserva le regole”.