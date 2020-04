Pordenone, furgoncino s'incastra nel sottopassaggio

Poco prima delle 18.30, i vigili del fuoco di Pordenone sono intervenuti per un incidente stradale in via Rive Fontane, dove un piccolo furgoncino che stava effettuando consegne a domicilio di generi alimentari è andato a sbattere violentemente contro la parte superiore del sottopassaggio.

Illeso il conducente, mentre l'altro passeggero è stato soccorso dal personale sanitario e ricoverato in via precauzionale. I pompieri hanno messo in sicurezza lo scenario e il mezzo. Sul posto per i rilievi la Polizia locale di Pordenone.