Pordenone, giornate di interventi per la Protezione civile

Giornata d'interventi per la Protezione civile di Pordenone. Questa mattina, sono stati allertati gli Uffici comunali per un allagamento fra viale Dante e via Vallona. Il problema era legato all'ostruzione di una polla sorgiva in un'area verde vicino a via Vallona che funge da recapito dei drenaggi di falda di alcuni condomini della zona. La Protezione civile ha svuotato l'invaso che si è venuto a creare per individuare la tubazione di scarico e disostruirla con l'ausilio di una sonda in pressione di un'autobotte. Le operazioni sono state rese difficoltose dalla presenza di una folta vegetazione incolta.

Continua anche l'attività di manutenzione del territorio, anche per tutelare alcuni scorci storici della città. Se le riunioni e gli incontri formativi d'aula, come per tutti i settori, sono sospesi anche per la Protezione Civile, i volontari continuano a dedicarsi alla manutenzione del territorio, con interventi contraddistinti da professionalità e sicurezza. In questi giorni, i lavori hanno interessato la Roggia dei Molini dietro la Catina, in via Bertossi.