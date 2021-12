Pordenone, i numeri di un anno di attività della Questura

Tempo di bilanci per la Questura di Pordenone che, nel 2021, è stata impegnata nei compititi istituzionali, oltre che nella gestione dell’emergenza Covid. Nel corso dell’anno sono state disposte 1.012 ordinanze di cui 514 per servizi di ordine pubblico. Per la gestione di manifestazioni sono stati effettuati 31 tavoli tecnici in Questura.

Sono stati potenziati i dispositivi ordinari e straordinari di vigilanza e controllo sul territorio. Infatti, in ambito provinciale, sono stati effettuati 168 servizi straordinari di controllo del territorio, rispetto ai 96 effettuati nello stesso periodo dello scorso anno, con l’impiego complessivo di 586 pattuglie (+ 176 rispetto all’anno 2020) delle quali 514 con personale della Questura - con un incremento di 234 pattuglie rispetto al 2020 - e 72 con personale del Reparto Prevenzione Crimine Veneto della Polizia di Stato di Padova.

Sul territorio del Comune di Pordenone sono stati effettuati 126 servizi straordinari di vigilanza e prevenzione, mentre lo scorso anno erano stati 106.

Alla Sala operativa sono arrivate 13.150 chiamate, mentre gli interventi effettuati sono stati 2.901. 28 le persone arrestate, 12 in flagranza di reato e 16 in esecuzione pena; 273 le denunce, 26.314 le persone identificate e 13.098 i veicoli controllati.

Nell’ambito delle misure di prevenzione, il Questore Marco Odorisio ha disposto 49 avvisi orali (55 nell’anno 2020), 85 rimpatri con foglio di via obbligatorio (106 nell’anno 2020), 21 ammonimenti per atti persecutori (29 nell’anno 2020), 43 ammonimenti per violenza domestica (27 nell’anno 2020) e 11 divieti di accesso a luoghi pubblici (4 nell’anno 2020).

Costante l’attività di contrasto nell’ambito dello spaccio degli stupefacenti, che ha portato al sequestro di 7 chili di eroina, oltre tre chili di cocaina, 21,241 chili di hashish e 872 grammi di marijuana. 33 le persone denunciate per detenzione ai fini di spaccio, di cui 13 arrestate. 41 persone segnalate per uso personale di sostanze stupefacenti alla Prefettura, nove delle quali minorenni.

Sono stati disposti sette (13 nell’anno 2020 – 15 nell’anno 2019 - 8 nell’anno 2018) provvedimenti di sospensione di licenza ad altrettanti locali a Polcenigo (dieci giorni), Pordenone (75 giorni), Roveredo in Piano (75 e 30 giorni), Aviano (20 giorni), Sequals (60 giorni) e Cordenons (90 giorni).

Sono stati notificati 42 provvedimenti di espulsione (32 nell’anno 2020). Per nove il Questore ha disposto l’accompagnamento alla frontiera e per sei cittadini comunitari l’allontanamento dal territorio nazionale per cinque anni, sempre con l’accompagnamento alla frontiera (5 nell’anno 2020) e 14 accompagnamenti in Centri di Permanenza per il Rimpatrio (8 nell’anno 2020). Sono stati emessi 33 ordini del Questore di lasciare il territorio dello Stato (31 nell’anno 2020). Inoltre, nel corso dell’anno sono stati revocati 14 permessi di soggiorno (9 nell’anno 2020).

L’Ufficio Sanitario della Questura di Pordenone ha partecipato, a pieno titolo, alla campagna di vaccinazione con la somministrazione di oltre 1.500 dosi, non solo per il personale della Polizia di Stato, ma anche a favore di quello dell’Amministrazione Civile dell’Interno in servizio presso la Questura e la Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, del Comando provinciale della Guardia di Finanza, del Corpo della Polizia Locale di Pordenone e di privati cittadini, a testimonianza di quel essere a disposizione anche degli altri.