Pordenone, incendio alla Darsa di Vallenoncello

Incendio questa mattina alla Darsa di via Segaluzza, a Vallenoncello di Pordenone. Per cause in corso di accertamento da parte dei vigili del fuoco, giunti in forze, con sette mezzi, dopo l’allarme lanciato questa mattina da alcuni dipendenti, a prendere fuoco sono stati scarti di produzione industriale, polveri metalliche e materiale inorganico a base ceramica contenuti nel magazzino.

I pompieri, una volta sul posto, hanno strappato alle fiamme due bombole gpl.

I danni sono fortunatamente contenuti e nessuna persona è rimasta intossicata. GUARDA IL VIDEO