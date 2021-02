Pordenone, interruzione dell'acqua in città

Per interventi nella rete dell’acquedotto, potrà essere sospesa per brevi intervalli l’erogazione dell’acqua, a Pordenone in via Nazario Sauro dal civico 1 al civico 78 e via Piave, al civico 97. Gli interventi, che sono iniziati mercoledì 17 febbraio, dureranno circa tre settimane. Sono esclusi sabato, domenica e festivi.



In caso di condizioni meteo sfavorevoli i lavori saranno rinviati al primo giorno utile successivo. Potrà verificarsi una diminuzione della pressione anche nelle aree limitrofe.



Far scorrere l’acqua alla riattivazione del servizio per eliminare eventuali torbidità residue. Per informazioni: numero verde 800 306616.