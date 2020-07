Pordenone lancia #vapian, telelaser e autovelox su 17 strade

Parte la campagna #vapian promossa da Comune di Pordenone e Polizia locale. Settimanalmente, su sito e social del Municipio, gli automobilisti possono consultare dove vengono piazzati i sistemi di controllo velocità con telelaser e autovelox.

L'obiettivo, dunque, non è sanzionare ma prevenire, informare con trasparenza, sensibilizzare gli automobilisti a una guida che metta in primo piano la sicurezza delle nostre strade.

Fino al 26 luglio i controlli con telelaser e autovelox saranno effettuati lungo queste vie: via Roveredo, via San Quirino, via Maestra Vecchia, via San Daniele, via Revedole, via Riviera del Pordenone, via Canaletto, via Villanova, via Montereale, via Interna, via Stradelle, via Piave, via Cappuccini, via Canova, viale Treviso, via Roveredo e via de la Comina.